В Харьковской области загорелась квартира: пострадала 16-летняя девушка
В Харьковской области произошел пожар. Известно, что возгорание было в квартире многоквартирного дома
Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.
Это произошло в поселке Кегичевка Берестинского района. Там загорелась квартира в трехэтажном доме. Когда прибыли спасатели, горели вещи на площади в 5 квадратных метров.
В результате пожара пострадала 16-летняя девушка. Ее госпитализировали с ожогами. Специалисты будут выяснять причины пожара.
Ранее сообщалось, что на Черниговщине во время пожара в жилом доме погиб мужчина 1959 года рождения. Причины возгорания выясняются.
В Киеве из-за атаки дронов вспыхнула многоэтажка: два человека погиблиВсе новости »
22 октября 2025, 06:53В Николаеве во время пожара погиб 66-летний мужчина
19 октября 2025, 16:54В Нежине после удара дронов горела многоэтажка: есть раненые
16 октября 2025, 07:09
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Харьковская ОВА и Nonviolent Peaceforce International будут сотрудничать в сфере защиты гражданского населения
24 октября 2025, 18:19В Днепре задержали женщину по подозрению в убийстве 29-летнего мужчины – ударила ножом в грудь
24 октября 2025, 18:15В Запорожье 18-летний парень устроил стрельбу в центре города
24 октября 2025, 17:55Названы вакансии недели в Харьковской области: кого ищут работодатели и какие зарплаты обещают
24 октября 2025, 17:15"Приходил в гости": в Закарпатье мужчина мужчина домагался до двух малолетних дочерей знакомой
24 октября 2025, 16:45Фонд "Право на защиту" объявляет конкурс для работодателей Харьковской области
24 октября 2025, 16:22На Днепропетровщине мужчина напал на товарища с ножом
24 октября 2025, 14:55В Николаеве судили мужчину, который поджигал авто военных
24 октября 2025, 14:35Россияне впервые применили КАБы по Одесщине
24 октября 2025, 14:21
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все блоги »