В Харьковской области произошел пожар. Известно, что возгорание было в квартире многоквартирного дома

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Это произошло в поселке Кегичевка Берестинского района. Там загорелась квартира в трехэтажном доме. Когда прибыли спасатели, горели вещи на площади в 5 квадратных метров.

В результате пожара пострадала 16-летняя девушка. Ее госпитализировали с ожогами. Специалисты будут выяснять причины пожара.

Ранее сообщалось, что на Черниговщине во время пожара в жилом доме погиб мужчина 1959 года рождения. Причины возгорания выясняются.