Фото: ГСЧС Черниговщины

18 октября во время пожара в жилом доме погиб мужчина, продолжается работа по установлению причин инцидента

Об этом сообщает ГСЧС Черниговской области, передает RegioNews.

В селе Савин Козелецкой громады в Черниговской области 18 октября произошел пожар в жилом доме, во время которого погиб мужчина 1959 года рождения. На данный момент причины возгорания устанавливаются, продолжается проверка.

По данным спасателей, 18 октября на территории Черниговщины зарегистрировали семь пожаров. Пять из них произошли в жилых домах, один – на объекте хозяйственной инфраструктуры, еще один – на транспорте.

Кроме тушения пожаров, пиротехнические подразделения области в сутки шесть раз привлекались к работам по назначению. Они обнаружили два взрывоопасных предмета, требующих обезвреживания.

Ранее сообщалось, в Одесской области три человека пострадали из-за угарного газа, один человек погиб. Причины инцидента и состояние потерпевших уточняют.