Фото: ГСЧС Николаевской области

В течение суток в Николаевской области произошло несколько пожаров, самый серьезный из которых унес жизнь мужчины

Об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области, передает RegioNews.

В Николаевской области в течение дня 18 октября и в ночь на 19 октября зафиксировали восемь пожаров, шесть из которых произошли в частном секторе. Самым серьезным инцидентом стало возгорание жилого дома в Николаеве, где спасатели обнаружили тело мужчины 1957 года рождения. Огонь повредил мебель и вещи домашнего обихода на площади около 10 кв. м.

В селе Ганновка Новомарьевской громады Вознесенского района загорелись деревянные балки перекрытия в частном доме. Владелец погасил возгорание самостоятельно до прибытия пожарных. Еще один пожар произошел в селе Кривое Озеро Первомайского района, где огонь повредил жилой дом на площади 6 кв. м.

В селе Мишково-Погорелово потушили огонь в не эксплуатируемом доме – площадь пожара составила 40 кв. м. В Николаеве в Ингульском районе загорелся металлический вагончик на площади 2 кв. м, а на территории автогаражного кооператива в Центральном районе города загорелся автомобиль ЗАЗ. Также дважды горела солома в тюках в Баштанском районе.

К ликвидации пожаров привлекали 44 спасателя и 11 единиц техники, работала дежурная смена оперативно-координационного центра ГСЧС. Причины всех инцидентов устанавливают, идет работа по их расследованию и документированию.

Ранее сообщалось, на Черниговщине во время пожара в жилом доме погиб мужчина 1959 года рождения. Причины возгорания выясняются.