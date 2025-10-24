Ілюстративне фото

У Харківській області сталась пожежа. Відомо, що займання було у квартирі багатоквартирного будинку

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Це сталось у селищі Кегичівка Берестинського району. Там загорілась квартира в триповерховому будинку. Коли прибули рятувальники, горіли речі на площі 5 квадратних метрів.

Внаслідок пожежі постраждала 16-річна дівчина. Її госпіталізували з опіками. Фахівці будуть з'ясовувати причини пожежі.

Раніше повідомлялося, на Чернігівщині під час пожежі в житловому будинку загинув чоловік 1959 року народження. Причини загоряння ще з’ясовуються.