На Харківщині загорілась квартира: постраждала 16-річна дівчина
У Харківській області сталась пожежа. Відомо, що займання було у квартирі багатоквартирного будинку
Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.
Це сталось у селищі Кегичівка Берестинського району. Там загорілась квартира в триповерховому будинку. Коли прибули рятувальники, горіли речі на площі 5 квадратних метрів.
Внаслідок пожежі постраждала 16-річна дівчина. Її госпіталізували з опіками. Фахівці будуть з'ясовувати причини пожежі.
Раніше повідомлялося, на Чернігівщині під час пожежі в житловому будинку загинув чоловік 1959 року народження. Причини загоряння ще з’ясовуються.
У Києві через атаку дронів спалахнула багатоповерхівка: двоє людей загинулиВсі новини »
22 жовтня 2025, 06:53В Миколаєві під час пожежі загинув 66-річний чоловік
19 жовтня 2025, 16:54У Ніжині після удару дронів горіла багатоповерхівка: є поранені
16 жовтня 2025, 07:09
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Підозрюваний ексвіцепрем'єр єдності Чернишов рятує від конфіскації розкішне майно
24 жовтня 2025, 19:24У Луцьку 13-річний хлопчик помер після вживання шаурми – не встиг доїхати до лікарні
24 жовтня 2025, 18:31Харківська ОВА та Nonviolent Peaceforce International співпрацюватимуть у сфері захисту цивільного населення
24 жовтня 2025, 18:19У Дніпрі затримали жінку за підозрою у вбивстві 29-річного чоловіка – вдарила ножем у груди
24 жовтня 2025, 18:15У Запоріжжі 18-річний хлопець влаштував стрілянину в центрі міста
24 жовтня 2025, 17:55Названо вакансії тижня на Харківщині: кого шукають роботодавці та які зарплати обіцяють
24 жовтня 2025, 17:15"Приходив у гості": на Закарпатті чоловік домагався до двох малолітніх доньок знайомої
24 жовтня 2025, 16:45Фонд "Право на захист" оголошує конкурс для роботодавців Харківщини
24 жовтня 2025, 16:22На Дніпропетровщині чоловік напав на товариша з ножем
24 жовтня 2025, 14:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі блоги »