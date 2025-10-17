Жителю Тернопольщины грозит лишение свободы за совершение домашнего насилия в отношении матери
Мужчина систематически совершал психологическое насилие в отношении женщины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
К сотрудникам Чортковского райуправления полиции поступило сообщение от 68-летней жительницы района о том, что ее сын устроил ссору, оскорбляет ее и выгоняет из дома.
Полицейские провели профилактическую беседу с 44-летним обидчиком и начали уголовное производство по мужчине по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины (домашнее насилие).
Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
Напомним, в Тернопольской области судили мать , которая накормила детей ядовитыми грибами. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы.
