12:39  16 октября
В Одесской области почтальонша присваивала пенсии людей
09:30  16 октября
В Днепре мужчина ударил бывшую жену и избил своего отца до смерти
08:23  16 октября
В Ровенской области мужчина напал на водителя и пытался угнать авто
16 октября 2025, 16:59

В ДТП Тернопольской области пострадали трое детей

16 октября 2025, 16:59
фото: Национальная полиция
В Тернопольской области в ДТП пострадали дети

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Авария произошла 15 октября около 17:00 на Подволочиском шоссе. Правоохранители установили, что водитель автомобиля BMW Х6 не убедился в безопасности маневра и начал совершать разворот. Как следствие – он столкнулся с BMW 740 LD XDRIVE, в котором находились четверо детей.

Трем несовершеннолетним пострадавшим оказали медпомощь.

Водитель-нарушитель оказался пьян. Его задержали.

Напомним, в Тернопольской области водительница BMW снесла столб. После оказания медицинской помощи женщину отпустили из медицинского учреждения.

Тернопольская область ДТП авто полиция дети
16 октября 2025
