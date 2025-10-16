В ДТП Тернопольской области пострадали трое детей
В Тернопольской области в ДТП пострадали дети
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Авария произошла 15 октября около 17:00 на Подволочиском шоссе. Правоохранители установили, что водитель автомобиля BMW Х6 не убедился в безопасности маневра и начал совершать разворот. Как следствие – он столкнулся с BMW 740 LD XDRIVE, в котором находились четверо детей.
Трем несовершеннолетним пострадавшим оказали медпомощь.
Водитель-нарушитель оказался пьян. Его задержали.
Напомним, в Тернопольской области водительница BMW снесла столб. После оказания медицинской помощи женщину отпустили из медицинского учреждения.
