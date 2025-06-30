В Тернопольской области будут судить мать, которая накормила детей ядовитыми грибами
Правоохранители Тернопольщины объявили подозрение многодетной матери за злостное невыполнение обязанностей по уходу за детьми и оставление в опасности
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Осенью прошлого года ЧП произошло в многодетной семье из города Копычинцы. Тогда в медицинские учреждения попали восемь несовершеннолетних в возрасте от 17 до одного года и один взрослый. Врачи установили диагноз – отравление грибами.
Как выяснилось, одним из факторов стало то, что мать долго не обращалась за медицинской помощью и занималась самолечением детей.
Женщине выдвинули подозрения сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины - злостное неисполнение родителями установленных законом обязанностей по уходу за детьми, повлекшее тяжкие последствия (ст.166) и заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности ст. 135).
39-летней жительнице города Копычинцы грозит до 8 лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали о том, что в Тернопольской области семья отравилась грибами.