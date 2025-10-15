В Тернополе водитель Daewoo сбил 50-летнюю женщину

фото: Национальная полиция

В Тернополе под колеса авто попала местная жительница

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Авария произошла 15 октября около 9:00 на улице Шопена.

По предварительной информации, потерпевшая переходила дорогу за пределами пешеходного перехода и как следствие водитель автомобиля Daewoo Sens допустил наезд на нее.

Водитель предварительно трезв, но у него взяли кровь для проверки на содержание алкоголя.

