В Тернополе водитель Daewoo сбил 50-летнюю женщину
В Тернополе под колеса авто попала местная жительница
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Авария произошла 15 октября около 9:00 на улице Шопена.
По предварительной информации, потерпевшая переходила дорогу за пределами пешеходного перехода и как следствие водитель автомобиля Daewoo Sens допустил наезд на нее.
Водитель предварительно трезв, но у него взяли кровь для проверки на содержание алкоголя.
Напомним, в Тернопольской области водитель BMW снесла столб. После оказания медицинской помощи женщину отпустили из медицинского учреждения.
