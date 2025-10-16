На Тернопольщине в результате отравления угарным газом погиб пенсионер
В Бережанах в результате отравления угарным газом погиб пенсионер
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Информация о задымлении в одном из жилищ многоквартирного дома поступила на спецлинию Бережанского отдела полиции около 8 утра 15 октября. После локализации пожара спасатели, зайдя в дом, обнаружили бездыханное тело пожилого мужчины.
Предварительная причина задымления – короткое замыкание настольной лампы, что спровоцировало задымление и отравление угарным газом.
Напомним, в Тернопольской области нашли мертвыми двух родных братьев. Мужчины могли отравиться газом, так как был открыт кран на газовой трубе.
В ДТП на Тернопольщине пострадали трое детейВсе новости »
16 октября 2025, 16:59В Тернополе работников Локомотивного ДЕПО подозревают в краже 2600 литров дизтоплива
13 октября 2025, 14:24В Тернопольской области водительница BMW снесла столб
13 октября 2025, 13:51
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Вся Украина без света: введены аварийные отключения – Укрэнерго
16 октября 2025, 19:09Народного депутата подозревают в легализации 9 млн грн, потраченных на элитные авто
16 октября 2025, 18:51Смертельное ДТП в Прикарпатье: погиб 15-летний водитель
16 октября 2025, 18:50Самый вероятный сценарий зимы: 4 часа без электричества, 2 – со светом
16 октября 2025, 18:35В Харьковской области задержали женщину, которая "продавала" девушек за границу для интимных услуг
16 октября 2025, 18:30В Запорожье чиновники ТЦК потребовали взятку от ветерана войны за постановку на военный учет
16 октября 2025, 18:20Россияне нанесли удар по скрытой части полигона в Кировоградской области — могла произойти утечка информации
16 октября 2025, 18:08Теперь официально: Сергей Лысак вступил в должность главы Одесской городской военной администрации
16 октября 2025, 17:45Судили военного, который соврал о минировании железнодорожного вокзала в Запорожье
16 октября 2025, 17:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все блоги »