UA | RU
UA | RU
16 октября 2025, 18:03

На Тернопольщине в результате отравления угарным газом погиб пенсионер

16 октября 2025, 18:03
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Бережанах в результате отравления угарным газом погиб пенсионер

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Информация о задымлении в одном из жилищ многоквартирного дома поступила на спецлинию Бережанского отдела полиции около 8 утра 15 октября. После локализации пожара спасатели, зайдя в дом, обнаружили бездыханное тело пожилого мужчины.

Предварительная причина задымления – короткое замыкание настольной лампы, что спровоцировало задымление и отравление угарным газом.

Напомним, в Тернопольской области нашли мертвыми двух родных братьев. Мужчины могли отравиться газом, так как был открыт кран на газовой трубе.

Тернопольская область пенсионер смерть несчастный случай угарный газ
16 октября 2025
