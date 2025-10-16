На Тернопольщине в результате отравления угарным газом погиб пенсионер

фото: Национальная полиция

В Бережанах в результате отравления угарным газом погиб пенсионер

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Информация о задымлении в одном из жилищ многоквартирного дома поступила на спецлинию Бережанского отдела полиции около 8 утра 15 октября. После локализации пожара спасатели, зайдя в дом, обнаружили бездыханное тело пожилого мужчины.

Предварительная причина задымления – короткое замыкание настольной лампы, что спровоцировало задымление и отравление угарным газом.

Напомним, в Тернопольской области нашли мертвыми двух родных братьев. Мужчины могли отравиться газом, так как был открыт кран на газовой трубе.