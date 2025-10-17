Жителю Тернопільщини загрожує позбавлення волі за вчинення домашнього насильства щодо матері
Чоловік систематично вчиняв психологічне насильство щодо жінки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
До співробітників Чортківського райуправління поліції надійшло повідомлення від 68-річної жительки району про те, що її син влаштував сварку, ображає її та виганяє з дому.
Поліцейські провели профілактичну бесіду з 44-річним кривдником і розпочали кримінальне провадження щодо чоловіка за статтею 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство).
Тепер чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.
Нагадаємо, на Тернопільщині судили матір, яка нагодувала дітей отруйними грибами. Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.
