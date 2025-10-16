На Тернопільщині внаслідок отруєння чадним газом загинув пенсіонер
У Бережанах у результаті отруєння чадним газом загинув пенсіонер
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Інформація про задимлення в одному із помешкань багатоквартирного будинку надійшло на спецлінію Бережанського відділу поліції близько 8 ранку 15 жовтня. Після локалізації пожежі рятувальники, зайшовши до помешкання, виявили бездиханне тіло чоловіка похилого віку.
Попередня причина задимлення – коротке замикання настільної лампи, що спровокувало задимлення та отруєння чадним газом.
Нагадаємо, на Тернопільщині знайшли мертвими двох рідних братів. Чоловіки могли отруїтися газом, так як був відкритий кран на газовій трубі.
