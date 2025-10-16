На Тернопільщині внаслідок отруєння чадним газом загинув пенсіонер

фото: Національна поліція

У Бережанах у результаті отруєння чадним газом загинув пенсіонер

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Інформація про задимлення в одному із помешкань багатоквартирного будинку надійшло на спецлінію Бережанського відділу поліції близько 8 ранку 15 жовтня. Після локалізації пожежі рятувальники, зайшовши до помешкання, виявили бездиханне тіло чоловіка похилого віку.

Попередня причина задимлення – коротке замикання настільної лампи, що спровокувало задимлення та отруєння чадним газом.

