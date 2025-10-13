12:50  13 октября
Трактор поднимали с воды: в Ровенской области тракторист погиб в ДТП
10:44  13 октября
Не понравилось фото: киевлянин избил и ограбил девушку на свидании
06:54  13 октября
Штормовой ветер и заморозки: синоптики предупреждают украинцев об ухудшении погоды
UA | RU
UA | RU
13 октября 2025, 14:24

В Тернополе работников Локомотивного ДЕПО подозревают в краже 2600 литров дизтоплива

13 октября 2025, 14:24
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители объявили подозрение 18 работникам Локомотивного ДЕПО Тернополь за угон горючего

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Среди подозреваемых – машинисты, помощники машинистов тепловоза, мастер цеха, сборщик поездов и бывший начальник ДЕПО.

"Путем вмешательства в топливную систему локомотива злоумышленники незаконно откачивали топливо в канистры, после чего сбрасывали их во время движения тепловоза в заранее оговоренном месте. В дальнейшем отвозили канистры в места хранения, где переливали горючее в бочки и сбывали жителям области, а средства распределяли между собой", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали пятерых участников преступной группы "на горячем" и изъяли 2600 литров похищенного дизтоплива.

Как сообщалось, в Тернопольской области работника топливной компании поймали на краже горючего. Злоумышленнику инкриминируют часть 4 статьи 185 (кража, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
депо локомотив Тернополь Тернопольская область топливо
В Тернопольской области водительница BMW снесла столб
13 октября 2025, 13:51
В Тернопольской области будут судить предпринимателя, который помог незаконно пересечь границу 14 мужчинам
13 октября 2025, 13:05
В Тернопольской области будут судить двух должностных лиц, которые нанесли государству ущерб почти полмиллиона гривен
10 октября 2025, 16:28
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
На Волыни задержали семью, которая переправляла мужчин за границу
13 октября 2025, 17:58
Священник из Днепра сравнил гражданский брак с проституцией
13 октября 2025, 17:44
На Днепропетровщине массово умирают голуби – что происходит
13 октября 2025, 17:35
На Волыни пограничники с помощью дрона нашли заблудившуюся в лесу женщину
13 октября 2025, 17:33
В Киевской области задержали правоохранителя, который за 10 000 долларов "крышевал" наркобизнес
13 октября 2025, 17:11
Украину накроет резкое похолодание: столбики термометров опустятся до +2
13 октября 2025, 16:55
В Днепре собаки "оккупировали" автомобиль
13 октября 2025, 16:47
В Одесской области правоохранители задержали террористов, которые по заказу российских спецслужб подожгли объект Укрзализныци
13 октября 2025, 16:37
В Одесской области женщина похитила авто, чтобы проехаться к морю
13 октября 2025, 15:52
Война не мешает искусству: спасатель из Северодонецка превращает стены в арт-объекты
13 октября 2025, 15:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »