В Тернополе работников Локомотивного ДЕПО подозревают в краже 2600 литров дизтоплива
Правоохранители объявили подозрение 18 работникам Локомотивного ДЕПО Тернополь за угон горючего
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Среди подозреваемых – машинисты, помощники машинистов тепловоза, мастер цеха, сборщик поездов и бывший начальник ДЕПО.
"Путем вмешательства в топливную систему локомотива злоумышленники незаконно откачивали топливо в канистры, после чего сбрасывали их во время движения тепловоза в заранее оговоренном месте. В дальнейшем отвозили канистры в места хранения, где переливали горючее в бочки и сбывали жителям области, а средства распределяли между собой", – говорится в сообщении.
Правоохранители задержали пятерых участников преступной группы "на горячем" и изъяли 2600 литров похищенного дизтоплива.
Как сообщалось, в Тернопольской области работника топливной компании поймали на краже горючего. Злоумышленнику инкриминируют часть 4 статьи 185 (кража, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.