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В Гримайловке в Тернопольской области в собственном доме погибли два брата

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Утром 24 декабря мужчина пришел к родственникам, чтобы взять некоторые вещи. Однако дом был закрыт, а на стук никто не выходил. Он смог открыть дверь, а когда зашел в дом, увидел, что братья спят. Добудиться он их не смог, а потому вызвал "скорую". Врачи констатировали смерть мужчин 44 и 37 лет.

Брат погибших рассказал, что когда вошел в дом, то почувствовал запах газа. В комнате стоял конвектор с отвернутым краном. Эксперт предполагает, что братья могли отравиться газом, так как был открыт кран на газовой трубе.

По данному факту возбуждено уголовное дело с пометкой "несчастный случай". Продолжается следствие.

Напомним, в Одесской области от отравления неизвестным веществом умерли три ребенка.