В Тернопольской области водительница BMW снесла столб

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Как сообщили в полиции, водитель автомобиля BMW не справилась с управлением на мокром асфальтно-бетонном покрытии и столкнулась с опорой линии электропередач.

После оказания медицинской помощи женщина была отпущена из медицинского учреждения.

Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, в Тернопольской области водитель автомобиля Ford Focus сбил велосипедиста насмерть и скрылся с места аварии. Теперь водителю авто грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.