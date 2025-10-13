12:50  13 октября
13 октября 2025, 13:51

В Тернопольской области водительница BMW снесла столб

13 октября 2025, 13:51
фото: Национальная полиция
Неблагоприятные погодные условия стали причиной происшествия в городе Кременец Тернопольской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Как сообщили в полиции, водитель автомобиля BMW не справилась с управлением на мокром асфальтно-бетонном покрытии и столкнулась с опорой линии электропередач.

После оказания медицинской помощи женщина была отпущена из медицинского учреждения.

Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, в Тернопольской области водитель автомобиля Ford Focus сбил велосипедиста насмерть и скрылся с места аварии. Теперь водителю авто грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

