15 октября 2025, 15:35

Издевался над женой и угрожал: в Харькове домашнего тирана

15 октября 2025, 15:35
Фото: Нацполиция
В Салтовском районе Харькова стражи порядка задокументировали факты систематического домашнего насилия. Открыто уголовное производство

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В Харькове 53-летний мужчина постоянно издевался над женой. Он уже получал запретительное предписание, привлекался к административной ответственности. Однако это не помогало, мужчина продолжал угрожать женщине и издеваться над ней.

Теперь она в очередной раз обратилась к правоохранителям из-за психологического и физического насилия со стороны ее мужа. По этому факту возбуждено уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Ровенской области 62-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил своего сына. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы.

