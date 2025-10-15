Фото: Нацполиция

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В Харькове 53-летний мужчина постоянно издевался над женой. Он уже получал запретительное предписание, привлекался к административной ответственности. Однако это не помогало, мужчина продолжал угрожать женщине и издеваться над ней.

Теперь она в очередной раз обратилась к правоохранителям из-за психологического и физического насилия со стороны ее мужа. По этому факту возбуждено уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины.

