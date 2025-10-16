01:30  16 жовтня
Музикант Андрій Хливлюк розповів, де він служить насправді
Російський паспорт мера Одеси Труханова: з'явилися нові деталі справи
В Україну йде потепління до +15 градусів
16 жовтня 2025, 07:28

Третя штурмова бригада відреагувала на нібито затримання своїх бійців на Тернопільщині

16 жовтня 2025, 07:28
Фото: Національна поліція
Третя штурмова бригада Збройних сил України прокоментувала інформацію стосовно припущень про її причетність до викрадення та побиття людей на Тернопільщині

Про це йдеться на офіційній сторінці бригади в соціальних мережах, передає RegioNews.

У заяві підрозділ запевняє у своїй готовності співпрацювати з правоохоронними органами та очікує на неупереджене розслідування.

У бригаді зазначили, що Третя штурмова має один із найнижчих рівнів злочинності серед військових підрозділів.

Також наголошується на засудженні будь-яких проявів насильства щодо цивільного населення: "Бригада засуджує насильство проти цивільних осіб і сприятиме притягненню до відповідальності кожного, хто вчинив протиправні дії".

Нагадаємо, правоохоронці заявили, що військові на території Тернопільської області незаконно позбавляли волі людей, застосовували до них фізичне насильство, катували, вимагали гроші та відбирали майно. Слідчі оголосили сімом фігурантам підозри.

