Священник из Тернопольской области разработал мобильное приложение для покаяния

фото: Андрея Новосад / Facebook

В мобильном приложении можно узнать все о исповеди, подготовке к таинству покаяния и даже записывать свои грехи.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Фейсбук-страницу Андрея Новосада.

Как отмечается, священник самостоятельно разрабатывал приложение "Моя Исповедь" в течение 5 месяцев, и сейчас сервис можно загрузить в PlayMarket.

Приложение работает только для Android, однако, по словам Андрея Новосада, в будущем он планирует разработать версию и для iOS.

Священник говорит, что в современном мире важно иметь все под рукой.

В приложении вы сможете:

• подробно ознакомиться с Таинством Покаяния – Исповедью;

• узнать больше о Таинстве Евхаристии – Святом Причастии;

• пройти пошаговую подготовку к исповеди и Причастию;

• просмотреть список грехов, который поможет во время самой исповеди;

• записать свои мысли или заметки перед исповедью;

• прочитать молитвы перед святыми Таинствами.

