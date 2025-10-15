18:30  15 октября
В Украине появятся собственные спутники для Космических сил
18:11  15 октября
Российский паспорт мэра Одессы Труханова: появились новые детали дела
17:55  15 октября
В Украине идет потепление до +15 градусов
15 октября 2025, 19:29

Священник из Тернопольской области разработал мобильное приложение для покаяния

15 октября 2025, 19:29
фото: Андрея Новосад / Facebook
В мобильном приложении можно узнать все о исповеди, подготовке к таинству покаяния и даже записывать свои грехи.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Фейсбук-страницу Андрея Новосада.

Как отмечается, священник самостоятельно разрабатывал приложение "Моя Исповедь" в течение 5 месяцев, и сейчас сервис можно загрузить в PlayMarket.

Приложение работает только для Android, однако, по словам Андрея Новосада, в будущем он планирует разработать версию и для iOS.

Священник говорит, что в современном мире важно иметь все под рукой.

В приложении вы сможете:

• подробно ознакомиться с Таинством Покаяния – Исповедью;

• узнать больше о Таинстве Евхаристии – Святом Причастии;

• пройти пошаговую подготовку к исповеди и Причастию;

• просмотреть список грехов, который поможет во время самой исповеди;

• записать свои мысли или заметки перед исповедью;

• прочитать молитвы перед святыми Таинствами.

Напомним, священники Тернопольской области призвали отказаться от популярной детской игрушки. Речь идет об игрушке Labubu.

15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
В Житомирской области 55-летний мужчина присвоил 700 тысяч гривен на ремонте котельных
15 октября 2025, 20:20
Эксвладельца известной торговой сети обвиняют в присвоении государственной земли
15 октября 2025, 20:20
Враг обстрелял Шосткинщину на Сумщине: ранены 35-летний мужчина и 47-летняя женщина
15 октября 2025, 20:11
В Киевской области 59-летний мужчина повесил свою собаку: дело направлено в суд
15 октября 2025, 19:56
На Буковине заместитель мэра помогал мужчинам незаконно пересекать границу
15 октября 2025, 19:49
На Львовщине будут судить мужчину за незаконную вырубку леса более чем на 90 тыс. грн
15 октября 2025, 19:44
Двое жителей Ровно задержаны за сбыт каннабиса стоимостью 7,5 млн грн
15 октября 2025, 19:30
Мужчину из Ивано-Франковска осудили на 6 лет за контрабанду наркотиков в пенитенциарное учреждение
15 октября 2025, 19:15
Дания выделила более 170 миллионов долларов украинским военным
15 октября 2025, 19:11
