Священник из Тернопольской области разработал мобильное приложение для покаяния
В мобильном приложении можно узнать все о исповеди, подготовке к таинству покаяния и даже записывать свои грехи.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Фейсбук-страницу Андрея Новосада.
Как отмечается, священник самостоятельно разрабатывал приложение "Моя Исповедь" в течение 5 месяцев, и сейчас сервис можно загрузить в PlayMarket.
Приложение работает только для Android, однако, по словам Андрея Новосада, в будущем он планирует разработать версию и для iOS.
Священник говорит, что в современном мире важно иметь все под рукой.
В приложении вы сможете:
• подробно ознакомиться с Таинством Покаяния – Исповедью;
• узнать больше о Таинстве Евхаристии – Святом Причастии;
• пройти пошаговую подготовку к исповеди и Причастию;
• просмотреть список грехов, который поможет во время самой исповеди;
• записать свои мысли или заметки перед исповедью;
• прочитать молитвы перед святыми Таинствами.
