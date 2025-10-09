В Тернопольской области мужчина обокрал магазин, в котором работал

иллюстративное фото: из открытых источников

В Тернопольской области из кассы магазина было похищено около 23 тыс. грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По словам владельца торгового заведения, 22-летний наемный работник, имея доступ к наличным, путем свободного доступа похитил почти 23 тысячи гривен. Заявитель сразу пытался уладить вопрос без обращения в полицию, просил вернуть краденый, однако молодой человек игнорировал его требование.

В настоящее время правоохранители устанавливают местонахождение злоумышленника и выясняют обстоятельства преступления.

