11:57  08 октября
Завод хумуса в Украине приостановил производство из-за атаки РФ
11:12  08 октября
За "шутку" с заминированием суда житель Киева получил три года тюрьмы
08:57  08 октября
На Полтавщине в квартире нашли мертвой 12-летнюю девочку
UA | RU
UA | RU
08 октября 2025, 12:50

В Тернополе задержан злоумышленник, который за 1500 долларов обещал снять мужчину с военного учета

08 октября 2025, 12:50
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Коррупционную схему, связанную со снятием с военного учета, разоблачили правоохранители Тернопольской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По данным полиции, 54-летний житель Тернополя пообещал местному жителю, находившемуся в розыске за нарушение правил военного учета призывников, снять его с реестра автоматизированной системы. Муж уверял, что имеет возможность повлиять на должностных лиц одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки с целью решения этого вопроса. Свои "услуги" он оценил в 1500 долларов США.

Правоохранители задержали дельца во время получения средств.

За совершенное ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, житель Тернополя потребовал 16 000 долларов за документы о непригодности к военной службе. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернопольская область Тернополь коррупция полиция взятка
В Тернополе молодая женщина ограбила два магазина
07 октября 2025, 12:15
В Тернополе водитель Renault сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе
06 октября 2025, 16:49
Все новости »
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
Послы ЕС одобрили новое торговое соглашение с Украиной: названа дата утверждения
08 октября 2025, 15:28
Владельцы разрушенного войной имущества смогут бесплатно получить землю: что известно
08 октября 2025, 15:19
Фанаты полтавской "Ворсклы" обругали футболистов и тренера за проигрыш аутсайдеру (видео 18+)
08 октября 2025, 15:12
С начала 2025 года ГБР направило в суд 5879 обвинительных актов в отношении правоохранителей и чиновников
08 октября 2025, 14:59
Дальнобойщик, работавший на РФ: СБУ разоблачила корректировщика
08 октября 2025, 14:45
В Запорожье подростки угрожали расстрелять пенсионерок
08 октября 2025, 14:41
Действующий запрет на выезд мужчин за границу – неконституционный
08 октября 2025, 14:16
Культурное наследие Украины под угрозой: оккупанты вывезли артефакты из Каменной Могилы и Крыма
08 октября 2025, 14:14
Нардеп Гончаренко: Зеленский назвал "слуг" "деструктивными д*билами"
08 октября 2025, 13:58
Скандал в Вышгороде: мэра и подрядчика обвиняют в растрате миллионов
08 октября 2025, 13:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Сергей Фурса
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
Все блоги »