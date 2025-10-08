В Тернополе задержан злоумышленник, который за 1500 долларов обещал снять мужчину с военного учета

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По данным полиции, 54-летний житель Тернополя пообещал местному жителю, находившемуся в розыске за нарушение правил военного учета призывников, снять его с реестра автоматизированной системы. Муж уверял, что имеет возможность повлиять на должностных лиц одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки с целью решения этого вопроса. Свои "услуги" он оценил в 1500 долларов США.

Правоохранители задержали дельца во время получения средств.

За совершенное ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

