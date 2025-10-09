На Тернопільщині чоловік обікрав магазин, у якому працював

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Тернопільській області з каси магазину було викрадено майже 23 тис. грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За словами власника торгового закладу, 22-річний найманий працівник, маючи доступ до готівки, шляхом вільного доступу викрав майже 23 тисячі гривень. Заявник одразу намагався залагодити питання без звернення до поліції, просив повернути крадене, проте молодий чоловік ігнорував його вимогу.

Наразі правоохоронці встановлюють місце перебування зловмисника та з’ясовують обставини злочину.

Нагадаємо, у Тернополі молода жінка пограбувала два магазини. За даними поліції, до обох злочинів причетна раніше судима тернополянка, 1997 року народження.