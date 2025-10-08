В Тернопольской области будут судить депутата, который помогал мужчинам сниматься с военного учета

иллюстративное фото: из открытых источников

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении депутата одной из территориальных общин Тернопольщины, организовавшего схему незаконного снятия мужчин с военного учета из-за фальсификации медицинских документов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как отмечается, депутат подыскивал военнообязанных, которые хотели избежать мобилизации. Он обещал договориться с работниками Территориального центра комплектования для предоставления сфальсифицированных документов.

В дальнейшем по отработанной схеме ТЦК должен выдавать фиктивные медицинские справки о непригодности к службе и на их основании незаконно снимать мужчин с учета.

Стоимость таких услуг составляла от 8 до 10 тысяч долларов.

Правоохранители задержали депутата при получении части денег от дежурного клиента.

За совершенное ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Тернополе задержан злоумышленник, который за 1500 долларов обещал снять мужчину с военного учета. За совершенное ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.