В Тернопольской области будут судить депутата, который помогал мужчинам сниматься с военного учета
Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении депутата одной из территориальных общин Тернопольщины, организовавшего схему незаконного снятия мужчин с военного учета из-за фальсификации медицинских документов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
Как отмечается, депутат подыскивал военнообязанных, которые хотели избежать мобилизации. Он обещал договориться с работниками Территориального центра комплектования для предоставления сфальсифицированных документов.
В дальнейшем по отработанной схеме ТЦК должен выдавать фиктивные медицинские справки о непригодности к службе и на их основании незаконно снимать мужчин с учета.
Стоимость таких услуг составляла от 8 до 10 тысяч долларов.
Правоохранители задержали депутата при получении части денег от дежурного клиента.
За совершенное ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Как сообщалось, в Тернополе задержан злоумышленник, который за 1500 долларов обещал снять мужчину с военного учета. За совершенное ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.