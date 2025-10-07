11:12  07 октября
В Житомирской области мужчину, который убил жену и 9-летнюю дочь, взяли под стражу
10:17  07 октября
Смертельное ДТП с маршруткой в Ровенской области: легковушка после столкновения превратилась в кучу металла
07:43  07 октября
Умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина
07 октября 2025, 12:15

В Тернополе молодая женщина ограбила два магазина

07 октября 2025, 12:15
иллюстративное фото: из открытых источников
Тернопольские правоохранители установили причастность жительницы областного центра к двум грабежам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

В милицию поступили заявления от менеджеров двух торговых заведений о том, что неизвестная женщина похитила товар с прилавка. Сумма нанесенного ущерба – несколько тысяч гривен.

Полицейские установили, что к обоим преступлениям причастна ранее судимая житель Тернополя, 1997 года рождения.

"По данным фактам начаты уголовные производства в соответствии с частью 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж, совершенный в условиях военного положения. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения", – сообщили в полиции.

Напомним, в Тернопольской области "работник банка" украл со счета клиента более 220 тыс. грн. На самом деле, местный житель стал очередной жертвой телефонных мошенников.

