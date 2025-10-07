В Тернополе молодая женщина ограбила два магазина

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

В милицию поступили заявления от менеджеров двух торговых заведений о том, что неизвестная женщина похитила товар с прилавка. Сумма нанесенного ущерба – несколько тысяч гривен.

Полицейские установили, что к обоим преступлениям причастна ранее судимая житель Тернополя, 1997 года рождения.

"По данным фактам начаты уголовные производства в соответствии с частью 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж, совершенный в условиях военного положения. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения", – сообщили в полиции.

