У гражданина Узбекистана, проживающего в Тернополе, нашли автомат Калашникова и наркотики

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили предмет, похожий на автомат Калашникова, два магазина к нему, 30 патронов калибра 5×45 мм, а также два полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения зеленого цвета, внешне похожим на наркотическое.

Все изъятое направлено на экспертизу.

Правоохранители задержали иностранца. Ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.

Напомним, в августе в Тернопольской области разоблачили организованную преступную группу, которая сбывала наркотики, оружие и боеприпасы. За совершенное участникам преступной группы грозит до 12 лет лишения свободы.