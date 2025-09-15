15:59  15 сентября
15 сентября 2025, 19:39

У гражданина Узбекистана, проживающего в Тернополе, нашли автомат Калашникова и наркотики

15 сентября 2025, 19:39
фото: Национальная полиция
Тернопольские полицейские разоблачили 34-летнего гражданина Узбекистана в хранении запрещенных предметов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили предмет, похожий на автомат Калашникова, два магазина к нему, 30 патронов калибра 5×45 мм, а также два полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения зеленого цвета, внешне похожим на наркотическое.

Все изъятое направлено на экспертизу.

Правоохранители задержали иностранца. Ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.

Напомним, в августе в Тернопольской области разоблачили организованную преступную группу, которая сбывала наркотики, оружие и боеприпасы. За совершенное участникам преступной группы грозит до 12 лет лишения свободы.

наркотики оружие полиция Тернополь Тернопольская область
