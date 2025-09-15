В Тернопольской области правоохранители задержали руководителя колледжа, который пообещал за деньги взять на работу мужчину и оформить ему отсрочку

фото: Национальная полиция

В Тернопольской области правоохранители задержали руководителя учебного заведения по подозрению в получении неправомерной выгоды

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Фигурант пообещал за 500 долларов США отнести военнообязанного гражданина в учебное заведение для получения отсрочки от службы.

Правоохранители задержали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса при извлечении неправомерной выгоды.

За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Тернопольской области судили работников ТЦК, которые зарабатывали на военнообязанных до 150 тысяч долларов в месяц. Стоимость "услуги" колебалась от 1000 до 15 000 долларов США. Для друзей и родственников чиновники делали скидки.