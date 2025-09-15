У громадянина Узбекистану, який проживає у Тернополі, знайшли автомат Калашникова і наркотики

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили предмет, схожий на автомат Калашникова, два магазини до нього, 30 набоїв калібру 5×45 мм, а також два поліетиленові пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору, зовні схожою на наркотичну.

Усе вилучене направлено на експертизу.

Правоохоронці затримали іноземця. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, у серпні на Тернопільщині викрили організовану злочинну групу, яка збувала наркотики, зброю та боєприпаси. За скоєне учасникам злочинної групи загрожує до 12 років позбавлення волі.