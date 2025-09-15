В Тернополе водитель внедорожника BMW X5 сбил студентку на пешеходном переходе

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что водитель автомобиля BMW X5 на улице Львовской в Тернополе сбил пешехода – студентку, жительницу Чортковского района 2008 года рождения. Потерпевшая на момент ДТП переходила дорогу в пределах нерегулируемого пешеходного перехода.

Девушку госпитализировали. Угрозы ее жизни нет.

Напомним, в конце августа в Тернополе на пешеходном переходе автомобиль сбил двоих детей. Пострадали две девочки в возрасте 9 и 8 лет.