В Тернополе водитель внедорожника BMW X5 сбил студентку на пешеходном переходе
ДТП произошло вечером 14 сентября
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что водитель автомобиля BMW X5 на улице Львовской в Тернополе сбил пешехода – студентку, жительницу Чортковского района 2008 года рождения. Потерпевшая на момент ДТП переходила дорогу в пределах нерегулируемого пешеходного перехода.
Девушку госпитализировали. Угрозы ее жизни нет.
Напомним, в конце августа в Тернополе на пешеходном переходе автомобиль сбил двоих детей. Пострадали две девочки в возрасте 9 и 8 лет.
