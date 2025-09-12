В Тернополе ветераны войны и их семьи будут изучать английский

фото: Национальная полиция

В Западноукраинском национальном университете для ветеранов войны и членов их семей организован образовательный проект по изучению английского языка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Как отмечается, инициатива направлена на поддержку социальной адаптации, расширение возможностей трудоустройства и личностного развития вернувшихся с фронта бойцов.

В рамках программы участники смогут учить английский язык с учетом разного уровня подготовки каждого. К преподаванию привлечены опытные преподаватели университета.

