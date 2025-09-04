Фото: полиция

Смертельное ДТП произошло 3 сентября в 16:00 в городе Благовещенское Голованевского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительным данным, 40-летний водитель Toyota Corolla выехал за пределы дороги и врезался в стелу. Пассажир авто, 22-летний парень, получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

По факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 УКУ. Водителя задержали.

