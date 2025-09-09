Фото: Нацполіція

На Тернопільщині будуть судити водія, який втік з місця смертельної ДТП. Йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція у Тернопільській області, передає RegioNews.

Аварія сталась 20 березня між населеними пунктами Кременець та Почаїв, неподалік села Великі Бережці. 40-річний водій Ford Focus наїхав на електровелосипед. Після цього він дочекався медиків, але одразу втік та переховувався від правоохоронців.

Велосипедист отримав важкі травми. Через тиждень він помер у лікарні, так і не приходячи до тями. Правоохоронці знайшли водія Ford та оголосили йому про підозру.

Тепер водію загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Обвинувальний акт скеровано до суду для прийняття рішення.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині Toyota врізалась у стелу. Від отриманих травм пасажир авто, 22-річний юнак, помер у лікарні.