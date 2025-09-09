15:25  09 вересня
У Дніпрі чоловік вбив дружину під час сварки
11:12  09 вересня
У Луцьку працівники ТЦК намагалися затримати чоловіка, але самі потрапили в пастку
07:24  09 вересня
На Київщині п’яний юнак побив палицею двох літніх людей
UA | RU
UA | RU
09 вересня 2025, 16:55

На Тернопільщині водій збив велосипедиста на смерть і втік

09 вересня 2025, 16:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Тернопільщині будуть судити водія, який втік з місця смертельної ДТП. Йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція у Тернопільській області, передає RegioNews.

Аварія сталась 20 березня між населеними пунктами Кременець та Почаїв, неподалік села Великі Бережці. 40-річний водій Ford Focus наїхав на електровелосипед. Після цього він дочекався медиків, але одразу втік та переховувався від правоохоронців.

Велосипедист отримав важкі травми. Через тиждень він помер у лікарні, так і не приходячи до тями. Правоохоронці знайшли водія Ford та оголосили йому про підозру.

Тепер водію загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Обвинувальний акт скеровано до суду для прийняття рішення.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині Toyota врізалась у стелу. Від отриманих травм пасажир авто, 22-річний юнак, помер у лікарні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Тернопільська область
Жорстка ДТП у Дніпрі: авто вилетіло на узбіччя, перекинулось та придавило пішохода - постраждали неповнолітні
09 вересня 2025, 14:45
На Рівненщині у ДТП загинув мотоцикліст, двоє пішоходів травмовані
09 вересня 2025, 13:29
У Дніпрі зіткнулися три авто: постраждали 14-річна пасажирка та 16-річний пішохід
09 вересня 2025, 08:12
Всі новини »
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
Прикордонники за 4 дні знищили 2 російські комплекси "Ураган" на Донеччині
09 вересня 2025, 19:15
На Закарпатті викрили депутата облради, який прикривав "чорних лісорубів"
09 вересня 2025, 18:57
Бойова медикиня з Києва вже три роки рятує життя на Запорізькому напрямку
09 вересня 2025, 18:56
Зеленський відреагував на удар росіян по Яровій
09 вересня 2025, 18:49
Авто вилетіло в кювет: на Буковині водія будуть судити за аварію
09 вересня 2025, 18:45
Професійне навчання, гранти та працевлаштування: як підтримують ветеранів на Харківщині
09 вересня 2025, 18:30
На Тернопільщині не можуть продати спиртзавод
09 вересня 2025, 18:29
Колишнього топ-чиновника Харківської міськради посадили у СІЗО
09 вересня 2025, 18:14
Сімейний конфлікт на Хмельниччині: жінка поранила чоловіка ножем
09 вересня 2025, 18:05
У Харкові викрили підпільне виробництво сигарет та алкоголю
09 вересня 2025, 17:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Вадим Денисенко
Всі блоги »