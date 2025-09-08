13:05  08 сентября
Трагедия в Кривом Роге: полицейский застрелился в служебном авто
12:13  08 сентября
Военный автомобиль выехал на встречку: погиб полицейский, дело расследует ГБР
07:15  08 сентября
В Киеве Audi выехала на встречную и столкнулась с Nissan: двое погибших
08 сентября 2025, 13:30

Двое жителей Тернопольщины сядут в тюрьму за незаконную порубку деревьев

08 сентября 2025, 13:30
фото: Национальная полиция
Читайте також
За совершенное правонарушение фигурантам грозит от 3 до 5 лет лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Во время патрулирования милиционеры г. Залещики обнаружили двух мужчин, которые бензопилой срезали деревья. В ходе проверки выяснилось, что никаких разрешительных документов на порубку у них не было.

Полицейские установили, что порубка осуществлялась на территории, принадлежащей природно-заповедному фонду. Правонарушителями оказались жители Залещицкого общества. Незаконно срезанную древесину, бензопилу и минитрактор полицейские изъяли с места происшествия. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 246 Уголовного кодекса Украины (незаконная порубка деревьев, совершенная на территориях или объектах природно-заповедного фонда).

Напомним, в Тернопольской области 77-летний мужчина обрезал дерево и упал. В результате полученных травм пенсионер погиб.

Тернопольская область деревья лес полиция вырубка деревьев
