Двое жителей Тернопольщины сядут в тюрьму за незаконную порубку деревьев

фото: Национальная полиция

За совершенное правонарушение фигурантам грозит от 3 до 5 лет лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Во время патрулирования милиционеры г. Залещики обнаружили двух мужчин, которые бензопилой срезали деревья. В ходе проверки выяснилось, что никаких разрешительных документов на порубку у них не было.

Полицейские установили, что порубка осуществлялась на территории, принадлежащей природно-заповедному фонду. Правонарушителями оказались жители Залещицкого общества. Незаконно срезанную древесину, бензопилу и минитрактор полицейские изъяли с места происшествия. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 246 Уголовного кодекса Украины (незаконная порубка деревьев, совершенная на территориях или объектах природно-заповедного фонда).

Напомним, в Тернопольской области 77-летний мужчина обрезал дерево и упал. В результате полученных травм пенсионер погиб.