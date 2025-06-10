Упал с высоты: в Тернопольской области погиб 77-летний мужчина
В тяжелом состоянии в больницу бригада экстренной медицинской помощи госпитализировала жителя Копычинецкого общества. Двое суток медики боролись за жизнь 77-летнего мужчины, но спасти его не удалось
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Правоохранители установили, что травмы получил пенсионер на собственном хозяйстве. Он, обрезая деревья, не удержался и свалился с трехметровой высоты.
Медиков вызвала его жена.
По данному факту открыто уголовное в соответствии со статьей 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
Напомним, в Тернополе на пешеходном переходе насмерть сбили 32-летнего мужчину.
В Тернопольской области задержали мужчину, который пригласил в гости знакомого и обокралВсе новости »
10 июня 2025, 10:36В Тернопольской области нетрезвая водительница, совершившая ДТП, пыталась откупиться от полицейских
10 июня 2025, 10:25В Тернопольской области 14-летний подросток на скутере въехал в припаркованный автомобиль
09 июня 2025, 13:58
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
Суд отправил в СИЗО молодого человека, который готовил теракт в Николаеве
10 июня 2025, 13:03Обстрел Киевщины: спасатели потушили масштабный пожар
10 июня 2025, 12:57В Николаеве запустили завод по переработке строительного мусора
10 июня 2025, 12:53В Днепре ужесточили безопасность на Аллее Героев после актов вандализма
10 июня 2025, 12:46СБУ задержала агентку ФСБ, корректировавшую удары по Харькову
10 июня 2025, 12:33В Воздушных силах показали работу мобильных огневых групп в Одесской области
10 июня 2025, 12:19В Житомирской области разоблачена масштабная схема переправки мужчин за границу
10 июня 2025, 12:16За государственную измену на 15 лет осужден бывший правоохранитель из Луганщины
10 июня 2025, 12:09В Киеве разрушения потерпел Софиевский собор
10 июня 2025, 12:01
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Все блоги »