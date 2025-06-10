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В тяжелом состоянии в больницу бригада экстренной медицинской помощи госпитализировала жителя Копычинецкого общества. Двое суток медики боролись за жизнь 77-летнего мужчины, но спасти его не удалось

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители установили, что травмы получил пенсионер на собственном хозяйстве. Он, обрезая деревья, не удержался и свалился с трехметровой высоты.

Медиков вызвала его жена.

По данному факту открыто уголовное в соответствии со статьей 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Напомним, в Тернополе на пешеходном переходе насмерть сбили 32-летнего мужчину.