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10 июня 2025, 12:42

Упал с высоты: в Тернопольской области погиб 77-летний мужчина

10 июня 2025, 12:42
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фото: freepik.com
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В тяжелом состоянии в больницу бригада экстренной медицинской помощи госпитализировала жителя Копычинецкого общества. Двое суток медики боролись за жизнь 77-летнего мужчины, но спасти его не удалось

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители установили, что травмы получил пенсионер на собственном хозяйстве. Он, обрезая деревья, не удержался и свалился с трехметровой высоты.

Медиков вызвала его жена.

По данному факту открыто уголовное в соответствии со статьей 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Напомним, в Тернополе на пешеходном переходе насмерть сбили 32-летнего мужчину.

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