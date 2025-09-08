Двоє жителів Тернопільщини сядуть до в’язниці за незаконну порубку дерев

фото: Національна поліція

За вчинене правопорушення фігурантам загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Під час патрулювання правоохоронці м. Заліщики виявили двох чоловіків, які бензопилою зрізали дерева. У ході перевірки з’ясувалося, що жодних дозвільних документів на порубку вони не мали.

Поліцейські встановили, що порубка здійснювалася на території, що належить до природно-заповідного фонду. Правопорушниками виявилися мешканці Заліщицької громади. Незаконно зрізану деревину, бензопилу та мінітрактор поліцейські вилучили з місця події. Сума завданих збитків встановлюється.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка дерев, вчинена на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду).

Нагадаємо, на Тернопільщині 77-річний чоловік обрізав дерево і упав. Внаслідок отриманих травм пенсіонер загинув.