10:22  08 вересня
У Києві через борг чоловік наніс знайомому численні ножові поранення
08:16  08 вересня
У Кривому Розі 16-річного хлопця засудили на 10 років за вбивство бабусі
07:15  08 вересня
У Києві Audi виїхала на зустрічну і зіткнулася з Nissan: двоє загиблих
08 вересня 2025, 13:30

Двоє жителів Тернопільщини сядуть до в’язниці за незаконну порубку дерев

08 вересня 2025, 13:30
фото: Національна поліція
За вчинене правопорушення фігурантам загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Під час патрулювання правоохоронці м. Заліщики виявили двох чоловіків, які бензопилою зрізали дерева. У ході перевірки з’ясувалося, що жодних дозвільних документів на порубку вони не мали.

Поліцейські встановили, що порубка здійснювалася на території, що належить до природно-заповідного фонду. Правопорушниками виявилися мешканці Заліщицької громади. Незаконно зрізану деревину, бензопилу та мінітрактор поліцейські вилучили з місця події. Сума завданих збитків встановлюється.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка дерев, вчинена на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду).

Нагадаємо, на Тернопільщині 77-річний чоловік обрізав дерево і упав. Внаслідок отриманих травм пенсіонер загинув.

Тернопільська область дерева ліс поліція вирубка дерев
