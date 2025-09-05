В Тернопольской области разоблачили группу мошенников, которые выманили у людей почти 6 млн грн

фото: Национальная полиция

Правоохранители разоблачили преступную деятельность известного в Тернополе местного адвоката и его сообщника, которые обманули трех жителей города на миллионы гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По данным полиции, злоумышленники проворачивали аферы с приватизацией жилья и присваивали средства клиентов.

Один из таких случаев произошел в 2017 году. Тогда местный предприниматель обратился к управляющему адвокатским объединением о получении услуг по правовому сопровождению процедуры выкупа прав на объект недвижимого коммерческого имущества в центре Тернополя и оформлению права собственности на него. Адвокат за почти четыре с половиной миллиона пообещал клиенту проделать всю работу. Однако документы на недвижимость предприниматель так и не получил.

На днях стражи порядка задержали фигурантов. Обоим злоумышленникам уже избраны меры пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога в миллион восемьсот тысяч гривен и 751 тысячу гривен.

