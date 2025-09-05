15:51  05 сентября
На выходных в Украине будет по-летнему тепло
10:43  05 сентября
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
08:57  05 сентября
В Карпатах беременная туристка из Днепра травмировалась во время спуска с горы Петрос
05 сентября 2025, 15:27

В Тернопольской области разоблачили группу мошенников, которые выманили у людей почти 6 млн грн

05 сентября 2025, 15:27
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Правоохранители разоблачили преступную деятельность известного в Тернополе местного адвоката и его сообщника, которые обманули трех жителей города на миллионы гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По данным полиции, злоумышленники проворачивали аферы с приватизацией жилья и присваивали средства клиентов.

Один из таких случаев произошел в 2017 году. Тогда местный предприниматель обратился к управляющему адвокатским объединением о получении услуг по правовому сопровождению процедуры выкупа прав на объект недвижимого коммерческого имущества в центре Тернополя и оформлению права собственности на него. Адвокат за почти четыре с половиной миллиона пообещал клиенту проделать всю работу. Однако документы на недвижимость предприниматель так и не получил.

На днях стражи порядка задержали фигурантов. Обоим злоумышленникам уже избраны меры пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога в миллион восемьсот тысяч гривен и 751 тысячу гривен.

Напомним, в Тернопольской области мошенник обманул военного на 50 000 гривен. Потерпевший планировал приобрести новое транспортное средство для выполнения задач на передовой.

05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
