В Тернопольской области мошенник обманул военного на 50 000 гривен

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

К стражам порядка обратился 27-летний военный из Тернополя. Мужчина сообщил, что его знакомый продал принадлежащий ему автомобиль, а полученные деньги присвоил. Потерпевший планировал приобрести новое транспортное средство для выполнения задач на передовой.

Выяснилось, что заявитель передал товарищу свой автомобиль с просьбой помочь с продажей. В тот момент мужчина готовился к выезду в зону боевых действий. Злоумышленник пообещал быстро найти покупателя, однако долгое время придумывал разные причины, почему продажа не происходит. В конце концов, военный случайно наткнулся на объявление о продаже своего авто – уже от другого лица.

Фигурант действительно продал транспортное средство, однако деньги владельцу не передал. Дознаватели полиции собрали достаточно улик и сообщили ему о подозрении в совершении мошенничества.

За совершенное мужчине грозит до трех лет ограничение свободы.

Напомним, в Тернополе мужчина похитил телефон после застолья и снял 90 тысяч гривен. За совершенное злоумышленнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.