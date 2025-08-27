10:23  27 августа
27 августа 2025, 17:35

В Тернопольской области построят завод по рафинации масла

27 августа 2025, 17:35
иллюстративное фото: из открытых источников
На территории индустриального парка "Chortkiv-West" в Тернопольской области начали строить завод по рафинации растительных масел

Об этом сообщил глава города Чортков Владимир Шматько, передает RegioNews со ссылкой на Elevatorist.com.

Как отмечается, компанией-застройщиком выступает ООО "А.В. Экспорт Импорт". По плану проекта, первый этап строительства в 2025 году предусматривает возведение цеха рафинации и дезодорации подсолнечного масла мощностью 50 т/сут.

В следующем году планируется реализация второго этапа – строительство цеха разлива масла мощностью 54 тыс. бут/сутки.

Третий этап стартует в 2028 году и предусматривает строительство цеха приема и переработки семян подсолнечника мощностью 150 т/сутки.

Напомним, недавно в Тернопольской области заработал завод по производству овощных консерв и полуфабрикатов. Предприятие расположено в поселке Остров возле Тернополя.

