На Тернопільщині шахрай ошукав військового на 50 000 гривень

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

До правоохоронців звернувся 27-річний військовий з Тернополя. Чоловік повідомив, що його знайомий продав належний йому автомобіль, а отримані гроші привласнив. Потерпілий планував придбати новий транспортний засіб для виконання завдань на передовій.

З’ясувалося, що заявник передав товаришу свій автомобіль із проханням допомогти з продажем. На той момент чоловік готувався до виїзду в зону бойових дій. Зловмисник пообіцяв швидко знайти покупця, однак тривалий час вигадував різні причини, чому продаж не відбувається. Зрештою військовий випадково натрапив на оголошення про продаж свого авто – вже від іншої особи.

Фігурант справді продав транспортний засіб, однак гроші власникові не передав. Дізнавачі поліції зібрали достатньо доказів і повідомили йому про підозру у вчиненні шахрайства.

За скоєне чоловіку загрожує до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, у Тернополі чоловік викрав телефон після застілля і зняв 90 тисяч гривень. За скоєне зловмиснику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.