В Тернопольской области разворовали 48 млн грн бюджетных средств

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Следователи полиции под процессуальным руководством Тернопольской областной прокуратуры и во взаимодействии с другими правоохранительными органами сообщили о подозрении 19 лицам, которые фигурируют в уголовных производствах, связанных с хищением бюджетных средств, злоупотреблением служебным положением, служебной халатностью и незаконной вырубкой леса.

Среди подозреваемых – директор филиала одного из научных учреждений, государственный регистратор Министерства юстиции, должностные лица лесного хозяйства, директор коммунального предприятия, бухгалтеры и главный бухгалтер городского и поселкового советов, а также коммунального предприятия, директора подрядных обществ, предприниматели и работники городского совета.

Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет более 48 миллионов гривен.

Напомним, в июне в Тернопольской области разоблачили две коррупционные схемы в ТЦК. Фигурантами дел стали как действующие, так и бывшие военные.