10:23  27 августа
В Винницкой области пограничники задержали креативного нарушителя
07:36  27 августа
До конца года на Запорожье будут работать 24 подземные школы
09:58  27 августа
В Николаевской области мужчина открыл стрельбу из автомата на пляже
UA | RU
UA | RU
27 августа 2025, 15:19

В Тернопольской области разворовали 48 млн грн бюджетных средств

27 августа 2025, 15:19
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Разоблачены масштабные схемы хищения бюджетных средств на Тернопольщине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Следователи полиции под процессуальным руководством Тернопольской областной прокуратуры и во взаимодействии с другими правоохранительными органами сообщили о подозрении 19 лицам, которые фигурируют в уголовных производствах, связанных с хищением бюджетных средств, злоупотреблением служебным положением, служебной халатностью и незаконной вырубкой леса.

Среди подозреваемых – директор филиала одного из научных учреждений, государственный регистратор Министерства юстиции, должностные лица лесного хозяйства, директор коммунального предприятия, бухгалтеры и главный бухгалтер городского и поселкового советов, а также коммунального предприятия, директора подрядных обществ, предприниматели и работники городского совета.

Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет более 48 миллионов гривен.

Напомним, в июне в Тернопольской области разоблачили две коррупционные схемы в ТЦК. Фигурантами дел стали как действующие, так и бывшие военные.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернопольская область коррупционная схема хищение средств полиция
В Тернопольской области у 63-летнего мужчины изъяли пистолет
26 августа 2025, 16:35
На Тернопольщине столкнулись два грузовика, травмировался один из водителей
26 августа 2025, 15:35
В Тернополе пьяный водитель предлагал полицейским 1000 долларов
25 августа 2025, 14:44
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Одна из политических партий решила самораспуститься
27 августа 2025, 16:59
Житель Днепра возглавил преступную организацию, завладевшая более 70 млн грн агропредприятий
27 августа 2025, 16:52
"Новая почта" изменила правила доставки в США
27 августа 2025, 16:35
В Ровенской области мужчина за $6500 инструктировал "клиентов" призывного возраста для пересечения границы
27 августа 2025, 16:27
Мужчины 18-22 лет смогут выезжать из Украины уже завтра - постановление Кабмина
27 августа 2025, 15:54
На Прикарпатье в горах обнаружили человеческий скелет
27 августа 2025, 15:45
Кабмин разрешил выезд за границу женщинам-депутаткам местных советов: что известно
27 августа 2025, 15:37
В Хмельницкой области государство возобновило контроль над 20 тыс. га ценных земель на 1,8 млрд грн
27 августа 2025, 15:30
Украина реформирует соцвыплаты: что изменится с 2026 года
27 августа 2025, 15:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »