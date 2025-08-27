В Тернополе врач требовал у военнослужащего 11 000 гривен за безвозмездную медицинскую услугу

иллюстративное фото: из открытых источников

Правоохранители объявили подозрение врачу одного из медицинских учреждений Тернополя за вымогание неправомерной выгоды у военнослужащего

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители установили, что за проведение оперативного вмешательства, которое относится к бесплатным медицинским услугам, хирург требовал у пациента 11 000 гривен.

Фигуранту объявлено подозрение по части 3 статьи 354 Уголовного кодекса Украины (просьба предоставить неправомерную выгоду для себя и получение работником предприятия, не являющегося должностным лицом, такой неправомерной выгоды, за совершение каких-либо действий с использованием положения, интересующего работника на предприятии).

Как сообщили в полиции, злоумышленник уже не в первый раз попадает в коррупционные скандалы.

Напомним, в середине июля в Тернополе был задержан врач, который за 3000 долларов обещал изготовить справку об инвалидности. Разоблачили преступную деятельность 27-летнего медика сотрудники следственного управления полиции совместно с СБУ.