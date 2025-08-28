В Тернополе мужчина похитил телефон после застолья и снял 90 тысяч гривен

фото: Национальная полиция

В Тернополе местный житель остался без имущества после застолья с малознакомым мужчиной

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

К стражам порядка обратился 54-летний житель областного центра с заявлением о краже. По словам потерпевшего, у него похитили мобильный телефон и банковскую карту, с которой впоследствии было перечислено 90 000 гривен.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники криминальной полиции установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 40-летний житель Белецкой территориальной общины.

Накануне потерпевший и фигурант вместе распивали алкогольные напитки. Воспользовавшись беспомощным состоянием знакомого, злоумышленник похитил его телефон и банковскую карту. Впоследствии он перевел деньги на свой счет, а мобильное устройство оставил себе.

За совершенное злоумышленнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

