28 августа 2025, 15:36

В Тернополе мужчина похитил телефон после застолья и снял 90 тысяч гривен

28 августа 2025, 15:36
фото: Национальная полиция
В Тернополе местный житель остался без имущества после застолья с малознакомым мужчиной

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

К стражам порядка обратился 54-летний житель областного центра с заявлением о краже. По словам потерпевшего, у него похитили мобильный телефон и банковскую карту, с которой впоследствии было перечислено 90 000 гривен.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники криминальной полиции установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 40-летний житель Белецкой территориальной общины.

Накануне потерпевший и фигурант вместе распивали алкогольные напитки. Воспользовавшись беспомощным состоянием знакомого, злоумышленник похитил его телефон и банковскую карту. Впоследствии он перевел деньги на свой счет, а мобильное устройство оставил себе.

За совершенное злоумышленнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области будут судить злоумышленников, которые продали фальшивых водительских удостоверений на 35 млн грн. За совершенное фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

27 августа 2025
07 августа 2025
