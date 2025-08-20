В Тернопольской области будут судить 25-летнего мужчину, который до смерти избил 74-летнюю пенсионерку
Жертва была родной бабушкой подозреваемого
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Трагедия произошла в феврале 2025 года. Тогда тело избитой пенсионерки на веранде дома обнаружил сосед.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти пенсионерки стали тяжелые травмы головы и груди.
По подозрению в совершении преступления был задержан 25-летний внук погибшей. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленнику было объявлено подозрение по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины - умышленно тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в Тернопольской области будут судить двух мужчин, совершивших вооруженное разбойное нападение на ветерана войны. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.