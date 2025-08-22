В Тернопольской области будут судить злоумышленников, продавших фальшивых водительских удостоверений на 35 млн грн

иллюстративное фото: из открытых источников

Злоумышленники наладили незаконное производство и сбыт поддельных водительских удостоверений по всей территории Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Как отмечается, еженедельно дельцы изготовляли и отправляли по почте около 400 поддельных документов. Заказы принимали через мессенджеры, а для прикрытия незаконных финансовых операций использовали поддельные паспорта с реальными анкетными данными, но с другими фото.

Стоимость "услуги" зависела от категории водительских прав и составляла от 11 000 до 20 000 гривен. Общая прибыль злоумышленников превысила 35 миллионов гривен.

За совершенное фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, подобный случай произошел в начале 2025 года. Тогда полицейские Тернопольщины тоже разоблачили аферистов, торговавших поддельными водительскими документами.