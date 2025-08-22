На Тернопільщині чоловік до смерті побив знайому

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Днями на лінію 102 надійшло повідомлення від жителя села Кам‘янки Підволочиської громади про те, що в його будинку померла 58-річна односельчанка. Власник помешкання стверджував, що не чіпав знайомої, її смерть була природньою.

"Синці та гематоми на тілі свідчили, що перед загибеллю жінці було нанесено тілесні ушкодження. 35-річного зловмисника було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу", – повідомили у поліції.

Згодом він зізнався, що, будучи у стані алкогольного сп’яніння, ввечері побив знайому. Як жінка помирала – не бачив – пішов спати, а над ранок виявив її мертвою.

За скоєне чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

