Знахідка з льодовикового періоду: на Полтавщині виявили бивень мамонта
Вагітність у 15 років: у Харкові засудили чоловіка за сексуальний злочин
Замість балкона – будинок: житель Одеси розширив житло за рахунок охоронної зони
22 серпня 2025, 15:55

На Тернопільщині чоловік до смерті побив знайому

22 серпня 2025, 15:55
фото: Національна поліція
Від тяжких тілесних ушкоджень померла 58-річна жителька Підволочиської громади

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Днями на лінію 102 надійшло повідомлення від жителя села Кам‘янки Підволочиської громади про те, що в його будинку померла 58-річна односельчанка. Власник помешкання стверджував, що не чіпав знайомої, її смерть була природньою.

"Синці та гематоми на тілі свідчили, що перед загибеллю жінці було нанесено тілесні ушкодження. 35-річного зловмисника було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу", – повідомили у поліції.

Згодом він зізнався, що, будучи у стані алкогольного сп’яніння, ввечері побив знайому. Як жінка помирала – не бачив – пішов спати, а над ранок виявив її мертвою.

За скоєне чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині судитимуть 25-річного чоловіка, який до смерті побив 74-річну власну бабусю. Трагедія сталася у лютому 2025 року.

