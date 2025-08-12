В Тернопольской области требуют отстранить от работы медиков, пациенты которых ослепли после инъекций

иллюстративное фото: из открытых источников

Прокуроры требуют отстранения от занимаемых должностей врачей-офтальмологов, от действий которых пострадали 18 пациентов

Как передает RegioNews, об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

Прокуроры направили в суд ходатайство об отстранении от занимаемых должностей 4 офтальмологов районной больницы, обвиняемых в ненадлежащем исполнении медицинскими работниками профессиональных обязанностей, вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больных (ч. 1 ст. для себя, сопряженном с вымогательством, лицом, осуществляющим профессиональную деятельность, связанную с предоставлением публичных услуг (ч. 4 ст. 368-4 УК Украины) и в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Напомним, трое врачей этого медицинского учреждения с марта 2022 по февраль 2023 по указанию заведующего отделением вводили запрещенный препарат пациентам. Каждый из них неправомерно получил от пациентов от 8 до 34 тыс. грн, требуя эти деньги за введение препарата.

В результате такого "лечения" пострадали 18 больных, 15 из них потеряли зрение на один глаз, 3 – на оба. Из-за осложнения болезни после введения препарата 7 пациентам проведена операция по удалению глаза.

