Правоохранители Тернопольщины расследуют несчастный случай, в результате которого погиб пенсионер

фото: Национальная полиция

Несчастный случай произошел в одном из сел Кременецкой городской общины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

В полицию поступило сообщение от работников экстренной медицинской помощи о том, что в больницу доставили 82-летнего местного жителя с многочисленными травмами.

Как выяснили правоохранители, мужчина выполнял хозяйственные работы на чердаке и упал. Его доставили в медицинское учреждение, однако спасти жизнь мужчины не удалось.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Напомним, в Тернопольской области мужчина погиб во время чистки колодца. Несчастный случай произошел в конце июля. Погибшему было 57 лет.