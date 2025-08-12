Правоохранители Тернопольщины расследуют несчастный случай, в результате которого погиб пенсионер
Несчастный случай произошел в одном из сел Кременецкой городской общины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
В полицию поступило сообщение от работников экстренной медицинской помощи о том, что в больницу доставили 82-летнего местного жителя с многочисленными травмами.
Как выяснили правоохранители, мужчина выполнял хозяйственные работы на чердаке и упал. Его доставили в медицинское учреждение, однако спасти жизнь мужчины не удалось.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
Напомним, в Тернопольской области мужчина погиб во время чистки колодца. Несчастный случай произошел в конце июля. Погибшему было 57 лет.