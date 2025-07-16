В Тернополе задержан врач, который за 3000 долларов обещал изготовить справку об инвалидности
Врач-интерн предложил пациенту за взятку выдать справку, удостоверяющую наличие у него инвалидности, что позволило бы избежать прохождения военной службы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Разоблачили преступную деятельность 27-летнего медика сотрудники следственного управления полиции совместно с СБУ.
Злоумышленник был задержан. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Тернопольской области военнослужащий пытался "продать" справку о непригодности к службе за 25 000 долларов.
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