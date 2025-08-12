На Тернопільщині вимагають відсторонити від роботи медиків, пацієнти яких осліпли після ін’єкцій

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Прокурори скерували до суду клопотання про відсторонення від займаних посад 4 офтальмологів районної лікарні, обвинувачених у неналежному виконанні медичними працівниками професійних обов'язків, внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворих (ч. 1 ст. 140 КК України), одержанні неправомірної вигоди для себе, поєднаному з вимаганням, особою, яка провадить професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг (ч. 4 ст. 368-4 КК України) та у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Нагадаємо, троє лікарів цього медичного закладу з березня 2022 року по лютий 2023 року за вказівкою завідувача відділення вводили заборонений препарат пацієнтам. Кожен з них неправомірно одержав від пацієнтів від 8 до 34 тис грн, вимагаючи ці гроші за введення препарату.

Внаслідок такого "лікування" постраждало 18 хворих, 15 з них втратили зір на одне око, 3 – на обидва. Через ускладнення хвороби після введення препарату 7 пацієнтам проведено операцію з видалення ока.

