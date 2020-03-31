В Тернопольской области количество больных COVID-19 выросло до 78
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом.
Из них 58 - это жители Монастырского района, 1 случай летальный.
9 жителей Залещицкого района.
5 - Козовского района.
2 - жители города Тернополя.
2 - Кременецкого района.
1 - житель Тернопольского района.
1 - житель Бережанского района.
Ребенок с Шумского района сейчас в реанимационном отделении городской детской больницы, COVID-19 у нее не обнаружили. Ребенку 1 месяц и 10 дней. Состояние ребенка относительно удовлетворительное.
В Тернопольской детской больнице по состоянию на 21 часов 30 марта находится 7 пациентов с COVID-19, среди них 4 детей.
Коронавирус подтвердили у мамы 1,5 летнего ребенка из Кременецкого района. Она вместе с ребенком, находятся в реанимационном отделении больницы.
В инфекционном отделении проходят лечение одиннадцатилетняя ребенок и его мама с Монастырского района, в которых подтвердили коронавирус.
Госпитализированы двое детей с Монастырского района 13 и 14 лет вместе с мамой.
В Украине лабораторно подтверждено 548 случаев. Всего зафиксировано 13 летальных случаев. 8 человек уже выздоровели.
Напомним, в Одесской области два новых случая COVID-19: больные не знают где подхватили вирус.
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