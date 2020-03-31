Медики Киева смогут воспользоваться шатлами, чтобы добраться на работу во время карантина

МИНЗДРАВ и Uber договорились о бесплатной перевозке медицинских работников

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МИНЗДРАВ и Uber договорились о бесплатной перевозке медицинских работников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Компания Uber, которая ранее обеспечила 10 000 поездок на такси для медицинских работников в больницы в городах Украины, запускает проект Shuttle Heroes – специальный сервис, который будет бесплатно перевозить работников медицинских учреждений в период карантина. Проект будет действовать на территории Киева.

Маршруты движения шаттлов проложены согласно предложениям Министерства инфраструктуры Украины и распланированы таким образом, чтобы помочь столичным врачам добраться до рабочих мест и вернуться домой. На первом этапе работы сервиса маршруты охватят более 100 медицинских учреждений Киева.

Сервис будет доступен пользователям с промокодами. Промокоды будут распространены через платформу Helsi, которая объединяет более 90% врачей в Украине, а также с помощью SMS и через администрацию больниц.

Напомним, ОККО оплатит 50 тысяч перевозок медработников через сервисы Uber, Uklon и Bolt. Компания также приобрела восемь аппаратов искусственной вентиляции легких.

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