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Ирина Федоляк
Журналист
31 марта 2020, 17:25 7

Медики Киева смогут воспользоваться шатлами, чтобы добраться на работу во время карантина

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31 марта 2020, 17:25 7
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МИНЗДРАВ и Uber договорились о бесплатной перевозке медицинских работников
Фото из открытых источников
МИНЗДРАВ и Uber договорились о бесплатной перевозке медицинских работников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Компания Uber, которая ранее обеспечила 10 000 поездок на такси для медицинских работников в больницы в городах Украины, запускает проект Shuttle Heroes – специальный сервис, который будет бесплатно перевозить работников медицинских учреждений в период карантина. Проект будет действовать на территории Киева.

Маршруты движения шаттлов проложены согласно предложениям Министерства инфраструктуры Украины и распланированы таким образом, чтобы помочь столичным врачам добраться до рабочих мест и вернуться домой. На первом этапе работы сервиса маршруты охватят более 100 медицинских учреждений Киева.

Сервис будет доступен пользователям с промокодами. Промокоды будут распространены через платформу Helsi, которая объединяет более 90% врачей в Украине, а также с помощью SMS и через администрацию больниц.

Напомним, ОККО оплатит 50 тысяч перевозок медработников через сервисы Uber, Uklon и Bolt. Компания также приобрела восемь аппаратов искусственной вентиляции легких.

Карантин в Украине будет длиться минимум 2 месяца - Аваков. По мнению министра карантин может длиться минимум до 12 мая

Коронавирус в Киеве: полиция устанавливает количество беженцев из отеля "Казацкий". Национальная полиция Киева устанавливает количество лиц, которые во вторник, 31 марта сбежали из обсервации в отеле.

В Тернопольской области врачи заявляют о неготовности медицины бороться с COVID-19. Оснащение многих районных больниц в условиях пандемии недостаточное, не хватает даже средств индивидуальной защиты и диагностики.

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Автор(ы) статьи: Ирина Федоляк

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