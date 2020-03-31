Медики Киева смогут воспользоваться шатлами, чтобы добраться на работу во время карантина
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Компания Uber, которая ранее обеспечила 10 000 поездок на такси для медицинских работников в больницы в городах Украины, запускает проект Shuttle Heroes – специальный сервис, который будет бесплатно перевозить работников медицинских учреждений в период карантина. Проект будет действовать на территории Киева.
Маршруты движения шаттлов проложены согласно предложениям Министерства инфраструктуры Украины и распланированы таким образом, чтобы помочь столичным врачам добраться до рабочих мест и вернуться домой. На первом этапе работы сервиса маршруты охватят более 100 медицинских учреждений Киева.
Сервис будет доступен пользователям с промокодами. Промокоды будут распространены через платформу Helsi, которая объединяет более 90% врачей в Украине, а также с помощью SMS и через администрацию больниц.
Напомним, ОККО оплатит 50 тысяч перевозок медработников через сервисы Uber, Uklon и Bolt. Компания также приобрела восемь аппаратов искусственной вентиляции легких.
Карантин в Украине будет длиться минимум 2 месяца - Аваков. По мнению министра карантин может длиться минимум до 12 мая
Коронавирус в Киеве: полиция устанавливает количество беженцев из отеля "Казацкий". Национальная полиция Киева устанавливает количество лиц, которые во вторник, 31 марта сбежали из обсервации в отеле.
В Тернопольской области врачи заявляют о неготовности медицины бороться с COVID-19. Оснащение многих районных больниц в условиях пандемии недостаточное, не хватает даже средств индивидуальной защиты и диагностики.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).
Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется).
- 19:01 31 марта У врача, который пожал руку Путину, обнаружили коронавирус
- 18:50 31 марта Закарпатье: один из главарей преступной группировки является депутатом райсовета
- 18:44 31 марта Из-за коронавируса промышленный гигант сокращает свое производство в Украине
- 18:31 31 марта Умерло двое врачей Волынской областной больницы
- 18:26 31 марта COVID-19 в ДНР: обнародовали данные
- 18:24 31 марта Как-то не по сезону: в Херсоне ликвидировали Службу счастья, которую возглавляла Весна Карпук
- 14:58 31 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 10:00 26 марта Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
- 10:12 27 марта Жена и.о. министра энергетики работает на Ахметова и получает более миллиона гривен зарплаты
- 14:00 25 марта Семейный бизнес Табаловых или кто еще зарабатывает на автовокзалах Кировоградщины
- 17:30 27 марта Мэр Винницы премировал себя и своих заместителей в разгаре "коронавірусного” сбора средств