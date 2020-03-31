У Тернополі по 10 тисяч гривень доплати отримають медики, які працюють з хворими на COVID-19

Доплату отримають лікарі та медичні сестри

Фото: Львівська міська рада

Доплату отримають лікарі та медичні сестри

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Тернопільського міського голови Сергія Надала у Facebook.

У міськраді прийняли рішення із власних коштів громади медичним працівникам, які працюють із хворими на коронавірус, виплачувати щомісяця додатково 10000 гривень кожному. Доплати отримають лікарі, медсестри і молодші медичні сестри у лікарні швидкої медичної допомоги, третій міській лікарні, міській дитячій лікарні, працівники медуніверситету, які лікують хворих на COVID-19 у міських медзакладах.

"Мені прикро, що про медиків і їхні проблеми заговорили лише зараз, а на державному рівні і надалі немає нікому до цього справи. Зарплати освітян та медиків мають фінансуватися за рахунок державної субвенції. На практиці субвенція недофінансовується в середньому на 40-60%. Відтак, місцеві бюджети змушені знімати кошти з проєктів розвитку на виплату зарплати", - наголошує мер.

Міський голова зауважив, що в місті не вистачає медсестер і молодших медичних сестер.

10000 ГРИВЕНЬ ДОПЛАТИ ОТРИМАЄ КОЖЕН ЛІКАР, МЕДИЧНА СЕСТРА ТА МОЛОДША МЕДИЧНА СЕСТРА, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ІЗ ХВОРИМИ НА... Опубліковано Сергієм Надалом Вівторок, 31 березня 2020 р.

В Україні лабораторно підтверджено 548 випадків. Усього зафіксовано 13 летальних випадків. 8 людей вже одужали.

Нагадаємо, на Тернопільщині кількість хворих на COVID-19 зросла до 78, за добу виявили 18 нових випадків зараження.

У Тернопільській області лікарі заявляють про неготовність медицини боротися з COVID-19. Оснащення багатьох районних лікарень в умовах пандемії недостатнє, бракує навіть засобів індивідуального захисту та діагностики.

У Тернополі заборонили дітям виходити на вулицю без дорослих. В місті заборонили перебування в місцях відпочинку, на вулицях, в парках більше.

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