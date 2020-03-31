Преступное бездействие: от Запорожской ОГА потребовали немедленно перераспределить 200 млн на борьбу с коронавирусом
Соответствующее обращение подписали главы фракций, передает RegioNews.
Депутат Запорожского облсовета Ярослав Гришин заявил, что до сих пор не было сессии облсовета, на которой должны выделить средства и распределить между больницами. Областные медучреждения не обеспечены оборудованием, средствами защиты. Тем временем до сих пор предусмотрено выделить 100 млн гривен на ремонт площади Фестивальной, 60 млн гривен на ремонт бассейна в Мелитополе и многое другое.
"Преступное бездействие губернатора Запорожской области - требуем провести внеочередную сессию и направить 200 млн грн бюджетных средств на потребности наших больниц", - написал глава фракции партии"Укропа" в Запорожском облсовете Ярослав Гришин
Сегодня, 31 марта, обращение передали губернатору Виталию Туринку.
Коллегу поддержал и депутат Михаил Прасол. Он подчеркнул, что ОГА во время пандемии фокусируется на капитальном строительстве.
В это же время глава облгосадминистрации Туринок рассказывает на своей странице в Facebook о том, что Запорожская область получила помощь от Фонда Вадима Новинского.
"Днепрорудненская многопрофильная городская больница для борьбы с коронавирусом пполучила 100 медицинских костюмов биозащиты, 1560 медицинских биозащитньх респираторов №95 для "красной зоны" различных производителей и 80 респираторов №99 также для "красной зоны", 30 ящиков медицинских перчаток по 1000 штук в каждом, 7 контуров для ИВЛ, 100 трубок эндотрахеальных и 10 фильтров для ИВЛ", - написал он.
Кроме того, губернатор рассказал, что в области выздоровел еще один пациент. Его уже выписали из больницы и теперь он будет дома. Несколько дней назад мы сообщали, что в Запорожской области от коронавируса выздоровела первая пациентка.
Так, в Запорожской области количество заболевших - 13 случаев. Сейчас эпидемиологи проверяют еще 10 подозрений.
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