Преступное бездействие: от Запорожской ОГА потребовали немедленно перераспределить 200 млн на борьбу с коронавирусом

Депутаты Запорожского областного совета посетовали, что больницы не готовы принимать больных с COVID-19 и потребовали от руководства ОГА немедленно распределить средства для финансирование медучреждений

Фото: Facebook

Депутаты Запорожского областного совета посетовали, что больницы не готовы принимать больных с COVID-19 и потребовали от руководства ОГА немедленно распределить средства для финансирование медучреждений

Соответствующее обращение подписали главы фракций, передает RegioNews.

Депутат Запорожского облсовета Ярослав Гришин заявил, что до сих пор не было сессии облсовета, на которой должны выделить средства и распределить между больницами. Областные медучреждения не обеспечены оборудованием, средствами защиты. Тем временем до сих пор предусмотрено выделить 100 млн гривен на ремонт площади Фестивальной, 60 млн гривен на ремонт бассейна в Мелитополе и многое другое.

"Преступное бездействие губернатора Запорожской области - требуем провести внеочередную сессию и направить 200 млн грн бюджетных средств на потребности наших больниц", - написал глава фракции партии"Укропа" в Запорожском облсовете Ярослав Гришин

Сегодня, 31 марта, обращение передали губернатору Виталию Туринку.

Коллегу поддержал и депутат Михаил Прасол. Он подчеркнул, что ОГА во время пандемии фокусируется на капитальном строительстве.

В это же время глава облгосадминистрации Туринок рассказывает на своей странице в Facebook о том, что Запорожская область получила помощь от Фонда Вадима Новинского.

"Днепрорудненская многопрофильная городская больница для борьбы с коронавирусом пполучила 100 медицинских костюмов биозащиты, 1560 медицинских биозащитньх респираторов №95 для "красной зоны" различных производителей и 80 респираторов №99 также для "красной зоны", 30 ящиков медицинских перчаток по 1000 штук в каждом, 7 контуров для ИВЛ, 100 трубок эндотрахеальных и 10 фильтров для ИВЛ", - написал он.

Кроме того, губернатор рассказал, что в области выздоровел еще один пациент. Его уже выписали из больницы и теперь он будет дома. Несколько дней назад мы сообщали, что в Запорожской области от коронавируса выздоровела первая пациентка.

Так, в Запорожской области количество заболевших - 13 случаев. Сейчас эпидемиологи проверяют еще 10 подозрений.